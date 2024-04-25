Легализовали 1500 иностранцев: в Подмосковье предъявлено обвинение 14 фигурантам, в том числе из полиции, в организации незаконной миграции

В Московской области четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел, предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с января 2022 по март 2024 года организованная группа в составе десяти жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего «Бюро миграционных услуг», а также начальника территориального пункта ОВМ МУ МВД России «Балашихинское», двоих ее подчинённых и стажера осуществили за денежное вознаграждение на общую сумму более 1 млн рублей фиктивную постановку на миграционный учет более 1 500 иностранных граждан в жилые помещения г. Реутова и г. Балашиха, в которых они фактически не проживали.

«В последующем обвиняемые обеспечили выдачу иностранным специалистам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, а также иных документов, необходимых для дальнейшей легализации иностранцев на территории РФ», – говорится в сообщении пресс-служба подмосковного СК.

В отношении 12 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух – в виде домашнего ареста.

Уголовное дело возбуждено об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube