Риск новой девальвации: эксперт назвал неоправданным серьезное снижение ключевой ставки ЦБ

Банк России на завтрашнем заседании совета директоров почти наверняка сохранит ключевую ставку на высоком уровне в 16%, считает экономист, руководитель Института нового общества Василий Колташов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что в нынешних условиях это решение является оправданным при наличии риска очередной волны девальвации рубля.

«Ключевую ставку понижать не будут. И причина не в инфляции, а в том, что у нас работают механизмы военного кейнсианства, которые дают довольно сильные финансовые стимулы экономике. Полмиллиона человек вступили в ряды армии РФ в прошлом году, заключили контракты, и получают они по 208 с лишним тысяч рублей в месяц. Еще 300 тысяч контрактников в этом году ожидается. В такой ситуации приходится отменять ряд стимулов, один которых заключался в низкой ставке и дешевом доступном кредите», – пояснил Колташов.

Как считает эксперт, резкое снижение ставки также недопустимо на фоне роста закредитованности населения после прошлогодней девальвации рубля. «Ставку нельзя серьезно снижать сейчас. Во-первых, пузырь на рынке недвижимости. Во-вторых, очень много людей уже надорвалось. Осенью прошлого года таких насчитали 21 млн человек, которые не справляются со своими кредитами. Одновременно с этим цены на недвижимость росли в последние годы на 15-20%. Нужно, чтобы эта зависимость уменьшилась. И вместе с этим нужно изменить поведение наших граждан, чтобы они научились сберегать, копить, чтобы они увидели смысл в этом, потому что их долго отучали от этого. Это очень важно с точки зрения изменения структуры расходов в экономике. Огромную проблему составляют потребительские кредиты, особенно в микрофинансовых организациях. Люди, которые закопали себя в мелких кредитах, уже никогда жилье не купят. А это нужно и очень важно, потому что от строительства очень большой мультипликативный эффект в экономике», – подчеркнул он.

«Правда, тут сразу же вопрос по курсу рубля… Банк России должен нам гарантировать, что курс рубля будет устойчив. Это очень серьезный вопрос. Потому что бессмысленно получать какие-то проценты на депозиты в банках, если рубль в одну ночь будет превращаться в тыкву, как карета Золушки. Хочу услышать, чтобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что этого не произойдет. Должно быть прямое сообщение от руководства Банка России, что мы не только с инфляцией боремся, потому что ее борьба с инфляцией, когда рубль так сильно падает, как в прошлом году, – это такая странная игра. Понятно, что сейчас курс рубля занижен, но пусть он хотя бы будет устойчив. Это самый главный вопрос», – уточнил Колташов.

Экономист полагает, что в нынешней ситуации высокая ключевая ставка не помешает росту экономики при условии возвращения в России выведенных за рубеж капиталов. «То, что идет много жалоб от части предпринимателей, что дорогой кредит для развития бизнеса не годится, это правда. Но ведь у нас есть не только мелкий и средний бизнес. Есть и крупный капитал, и у него накоплены сотни миллиардов долларов. Мы экспортировали, а деньги не возвращались в экономику. Эти деньги где-то оседали. Их надо куда-то вкладывать. По этой причине развитие российской экономики может происходить и при высокой ставке. Даже если б ставка была 25%, рост экономики мог бы продолжаться. Во-первых, существовала бы промышленная ипотека от правительства. Во-вторых, крупные капиталы инвестировали бы все равно, потому что идет перестройка экономики», – отметил он.

«Даже не обязательно вводить запрет на вывоз капитала. Это желательно с точки зрения обеспечения курса национальной валюты, чтобы не создавалось давление на рубль. Активно ходят слухи о том, что ослабление рубля 2023 года было связано с тем, что нужно покрыть военные расходы. Но если вы ограничиваете вывод капитала из экономики и контролируете его – нельзя просто хищнически выкачивать деньги из России, как это было можно благодаря политике Банка России в последние два года и всё время до этого. В этом случае можно использовать инструменты денежной эмиссии более уверенно в РФ, и курс рубля не будет так страшно обваливаться. То есть – можно по-другому работать, используя другие инструменты. Они тоже связаны с деньгами, с рынком, но это не чисто монетаристские неолиберальные инструменты, которых придерживается руководство Банка России и Минфина. К их решениям есть вопросы и просто гигантское общественное недоверие, какового к другим министрам нет», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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