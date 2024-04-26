«Инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее…» Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Регулятор пояснил, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

«Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», – говорится в пресс-релизе.

В Центробанке уточнили, что проводимая Банком России жесткая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции, в результате чего, согласно прогнозу самого ЦБ, годовая инфляция снизится до 4,3-4,8% в 2024 году и вернется к целевому уровню 4% теперь только в 2025 году.

Согласно расчетам регулятора, показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в марте уменьшился до 6,1% в пересчете на год (после 6,8% в феврале). Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%.

В ЦБ также обратили внимание, что оперативные индикаторы указывают более бурный рост экономики I квартале 2024 года, чем прогнозировалось. «Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2,5-3,5%», – отмечается в сообщении.

Как считает Центробанк, на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных.

«Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии», – отметил ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 июня.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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