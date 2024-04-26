Смягчения денежно-кредитной политики не ожидается: Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки

Банк России допустил сохранение нынешнего уровня ключевой ставки до конца года и возможность её повышения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров. По ее словам, пока регулятор не готов назвать даже примерный срок смягчения денежно-кредитной политики.

«Мы готовы удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели. Прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2024-25 годы повышен. Она будет находиться в диапазоне 15-16% годовых в этом году и 10-12% годовых в следующем году», – сказала Набиуллина.

По ее словам, сегодня подавляющее большинство на заседании совета директоров ЦБ были за сохранение ставки. «При этом все согласились, что пространство для снижения ставки снизилось. Но были отдельные мнения и по повышению ключевой ставки», – отметила она.

Глава ЦБ РФ пояснила, когда конкретно начнется понижение ключевой ставки зависит от скорости замедления текущего роста цен. «При слишком низкой дефляции мы не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года», – подчеркнула она.

«Возможен и другой сценарий, который мы обсуждали в качестве альтернативного. В нем рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. Сигнализировать о таком перегреве будет быстрое расширение потребительской активности кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляционных ожиданий. В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки. Подчеркну, что этот сценарий не является базовым», – добавила глава ЦБ РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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