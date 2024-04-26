Глава ЦБ высказалась против обязательной продажи валютной выручки

Обязательная продажа валютной выручки не является основным фактором поддержки стабильности курса рубля и имеет скорее психологическое значение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Что касается факторов, которые влияют на курс, на наш взгляд, это торговый баланс – экспорт-импорт и последствия повышения нами ключевой ставки. Но экспорт-импорт влияет с лагом, я уже объясняла, как мы смотрим эти лаги, что нельзя месяц к месяцу сравнивать. Что касается обязательной продажи валютной выручки, мы считаем, что важность этой меры для рынка второстепенна, скорее, она имеет психологическое значение для участников, для некоторых экономических субъектов, в которых не анализируют торговые балансы и дальше. Но основное – это фундаментальные факторы», – пояснила Набиуллина.

При этом глава ЦБ РФ не считает оправданным намерение правительства продлить эту меру. «Если мы посмотрим, как продают компании выручку до введения и после введения обязательной продажи, то она практически не изменилась. Вот в январе-феврале они продавали чуть больше 90-91% от выручки. Но если убрать там разовые факторы – это и выплата дивидендов, и конвертация где-то 78%, приблизительно на уровне том, который был в 22-23 году», – отметила она.

«Мы знаем мнение правительства за продление механизма обязательной продажи валютной выручки. Но если это решение будет принято, то мы рассчитываем, что сама жесткость требований будет постепенно ослабевать и придет больше понимания, что здесь работают именно рыночные факторы. И это действительно еще административные сложности для бизнеса. У нас сейчас и так проблемы с платежами, когда нужно конвертировать и осуществлять платежи в одну и в другую стороны. Это дополнительные и санкционные риски и ограничения», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube