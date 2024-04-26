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Пятница, 26 апреля 2024, 17:39 мск

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Сохранение льготной ипотеки ведет к повышению ключевой ставки ЦБ – Набиуллина

Денежно-кредитная политика Банка России могла быть жестче, если бы не планировалось свернуть массовую льготную ипотеку. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Решение по ключевой ставке мы сейчас принимали исходя из того, что широкая безадресная льготная программа завершится в предусмотренные сроки. Если бы не было запланировано такого сворачивания безадресной льготной программы в таких объемах, нам пришлось бы, наверное, проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику», – подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что низкую ставку для льготников оплачивают остальные заемщики. «Доля льготной ипотеки должна быть значительно ниже, потому что за тех, кто имеет возможность получать ипотеку по льготным ставкам, платят все остальные заемщики более высокой ставкой. И поэтому, на наш взгляд, она может быть только чисто адресной, а не безадресной», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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