Рост правых настроений в России: проблемы с миграционной политикой грозят выйти из-под контроля государства

Рост правых настроений в российском обществе на фоне недовольства миграционной политикой грозит выйти из-под контроля государства, считает политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, обратив внимание, что в России нет политической партии, которая была бы способна абсорбировать в себя этот электорат.

«Запрос на правую партию в России по модели «Национального Фронта» Франции (в формате старика Ле Пена, конечно) или «Альтернативы для Германии» фиксируется не только социологией (рост негативного отношения к мигрантам за год с 40 до 60 процентов), но и в показателях интереса к сообществам, защищающим интересы коренных граждан или работающим с этой повесткой», – пояснил Старовойтов в своем телеграм-канале.

Политолог обратил внимание, что о недовольстве миграционной политикой заговорили представители власти. «Среди лидеров общественного мнения, придерживающихся точки зрения на миграцию как на опасный для России процесс – председатель СКР [Александр] Бастрыкин и секретарь Совбеза [Николай] Патрушев. О том, что мигранты изменяют баланс межнациональных отношений в стране и привлекают ненужное внимание к этому болезненному вопросу открыто говорят с самых высоких трибун. Президент России потребовал от правительства искать другие методы поиска рабочих рук, а не полагаться только на завоз иностранных трудовых резервов», – отметил он.

В то же время Старовойтов констатировал, что в России нет партии, способной стать своей для граждан, настроенных против бесконтрольной миграции, что грозит определенными рисками в преддверии выборов в Госдуму 2026 года.

«Понятно, что только «Единая Россия», как бы этого ни хотелось многим, абсорбировать правую повестку не сможет – ее задача держать центр и работать с электоральным ядром сторонников власти. КПРФ попытается развить успех на ниве деклараций о борьбе за социальные гарантии. А [лидер ЛДПР Леонид] Слуцкий и [глава «Справедливой России – За правду» Сергей] Миронов не кажутся политиками, способными убедить радикальную правую аудиторию в своей искренности», – полагает эксперт.

«Какое из двух решений выберут наверху к 2026 году – создавать новую партию для работы с правой повесткой или поручить это кому-то из существующих, пока непонятно, думаю, даже самим архитекторам. Но оставить все как есть и не формализовать правые настроения – чревато потерей контроля, особенно в ситуации возвращения с фронта ветеранов СВО», – подчеркнул Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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