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Четверг, 2 мая 2024, 13:44 мск

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В подмосковной Электростали задержаны 26 нелегальных мигрантов

В подмосковной Электростали сотрудники полиции после проверки организаций, где трудятся иностранные граждане, задержали 26 нелегалов. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В ходе рейда в отношении 26 мигрантов составлено 34 административных протокола: 14 – за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ, 13 – за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ и 7 – за нарушение иммиграционных правил по ст. 18.11 КоАП РФ. На каждого иностранца наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», – уточнила Петрова.

Ранее сотрудники правоохраниельных органов проводили рейды на складах маркетплейса Wildberries, где также были задержаны нелегальные мигранты.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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