Силовики проводят «зачистку» от нелегалов на подмосковном складе Wildberries

В подмосковной Электростали на складе Wildberries сотрудники Росгвардии и полиции проводят рейд по задержанию нелегальных мигрантов. По данным телеграм-канала Mash, задержаны 15 человек.

Возле входа на склад Wildberries стоят три машины Росгвардии. Некоторых трудовых мигрантов садят в автозак и увозят в военкомат.

Как сообщается, у сотрудников склада Wildberries проверяют наличие трудовых патентов, разрешение на временный вид на жительство и наличие военных билетов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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