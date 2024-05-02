Европа пытается оправдать нелегитимность Зеленского

Так называемая «мирная конференция» по Украине в Швейцарии попытается оправдать нелегитимность Владимира Зеленского, считает политолог Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков. По его оценке, с этим может быть связана также запоздалая резолюция Европарламента о непризнании президентских выборов в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на «круглом столе» в Москве.

«Мероприятие с сомнительной международной легитимностью, которое планируется в ближайшее время в Европе. Та же самая конференция в Швейцарии, где некие люди будут пытаться диктовать России, какие-то ультиматумы, условия. Легитимность, целесообразность, осмысленность этого мероприятия давно стоит на повестке дня и не дает покоя западной экспертной среде. Возможно, чтобы обосновать проведение этого мероприятия, в том числе, без участия России тоже делается такой шаг», – отметил Рудаков.

При этом политолог допустил, что причина затягивания с резолюцией Европарламента по выборам в России может быть связана с тем, что европейские политические силы «делают ставку на Украине на диктатора, у которого срок полномочий истекает через три-четыре недели, и который сам прекрасно отдает себе отчет, что его правовой статус через буквально несколько недель будет нулевой».

«Здесь очень много вопросов и возможно именно с этим связано, что Европарламент тянул с принятием этой резолюции до конца апреля, а не сделал это по горячим следам… В психологии есть понятие переноса, когда переносятся на оппонента собственные проблемы», – пояснил Рудаков.

Сегодня МИД Швейцарии распространил заявление с подтверждением, что 15-16 июня в городе Бюргеншток пройдет мирная конференция по Украине, на которую приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств из 120 стран, кроме России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков крайне скептически оценил перспективы так называемой «мирной конференции» в Швейцарии, где якобы планируется обсудить варианты урегулирования украинского конфликта.

«Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», – подчеркнул спикер Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал данное мероприятие «каким-то паноптикумом», а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарская конференция – это «путь в никуда».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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