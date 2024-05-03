«Афганская ловушка»: в Совете Федерации оценили попытки США затянуть украинский конфликт

Попытки США затянуть украинский конфликт, чтобы ослабить Россию, окажутся безрезультатными. Как считает заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, 10-летнее соглашение Вашингтона и Киева об обеспечении безопасности ничего не изменит.

«Это 10-летнее соглашение с потолка взято. Показать, что на длительный срок будут поддерживать Украину. Они то же самое говорили про Афганистан. 20 лет поддерживали режим, который сами посадили в Афганистане, а потом бежали, как последние трусы», – констатировал Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Мечта американцев – сделать этот конфликт перманентным, даже не сомневаюсь. Они уверены, чем дольше будет Россия воевать, тем слабее она станет экономически. Они заблуждаются, потому что мы были и в худших условиях и, тем не менее, выстояли. Достаточно вспомнить 1941-42-й и даже начало 1943 года, когда вся экономическая и военная мощь, давайте честно скажем, всей Европы, за исключением Югославии, была на восточный фронт брошена, чтобы додавить Россию – Советский союз. Не получилось. И даже их огромное превосходство в экономике и в людских ресурсах ничего не сделали», – пояснил сенатор.

«Напрасно они думают, что, если затянут боевые действия с нами, они сильно ослабят нашу страну», – подчеркнул Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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