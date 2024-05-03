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«Афганская ловушка»: в Совете Федерации оценили попытки США затянуть украинский конфликт

Фото: pixabay.com

Попытки США затянуть украинский конфликт, чтобы ослабить Россию, окажутся безрезультатными. Как считает заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, 10-летнее соглашение Вашингтона и Киева об обеспечении безопасности ничего не изменит.

«Это 10-летнее соглашение с потолка взято. Показать, что на длительный срок будут поддерживать Украину. Они то же самое говорили про Афганистан. 20 лет поддерживали режим, который сами посадили в Афганистане, а потом бежали, как последние трусы», – констатировал Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Мечта американцев – сделать этот конфликт перманентным, даже не сомневаюсь. Они уверены, чем дольше будет Россия воевать, тем слабее она станет экономически. Они заблуждаются, потому что мы были и в худших условиях и, тем не менее, выстояли. Достаточно вспомнить 1941-42-й и даже начало 1943 года, когда вся экономическая и военная мощь, давайте честно скажем, всей Европы, за исключением Югославии, была на восточный фронт брошена, чтобы додавить Россию – Советский союз. Не получилось. И даже их огромное превосходство в экономике и в людских ресурсах ничего не сделали», – пояснил сенатор.

«Напрасно они думают, что, если затянут боевые действия с нами, они сильно ослабят нашу страну», – подчеркнул Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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