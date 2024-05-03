Армия России с начала года взяла под контроль 547 кв км территории новых регионов

С начала года Вооруженные силы России взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны. Об этом сообщил сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих.

«Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать», – сказал Шойгу, напомнив, что за последние две недели российские войска освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семёновка, Бердычи в Донецкой Народной Республике.

При этом министр обороны обратил внимание, что США и их союзники требуют от Киева не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. «В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, двадцать одну тысячу единиц вооружения и военной техники. Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой», – подчеркнул он.

«Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь», – добавил Шойгу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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