«Удар возмездия будет сокрушительным»: МИД России предупредил Запад о последствиях новой атаки на Крымский мост

Террористические атаки на Крымский мост обернутся для их инициаторов сокрушительным ударом возмездия, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, киевский режим ведет подготовку к новому удару по этому гражданскому инфраструктурному объекту при открытой поддержке западных государств.

«Сегодня, накануне 80-летия освобождения Крыма, под прицелом вновь оказался Крымский мост. Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада», – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на действия киевского режима последних дней. «ВСУ уже отметились применением по Крыму сразу нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS. По данным Минобороны России, все выпущенные ракеты были уничтожены. После Пасхи в Киеве ожидают получение первых самолетов F-16, которые по замыслу британцев также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста. В преддверии праздника Великой Победы киевский режим и его западные хозяева вынашивают планы новых террористических атак на территории России. Расчет делается на большой медийный резонанс, на пропагандистский эффект. Именно в этих целях ровно год назад, 3 мая, они попытались нанести удар беспилотниками по московскому Кремлю», – подчеркнула она.

«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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