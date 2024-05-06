«Нас стирают с лица Земли…» В Госдуме заявили о «чудовищном провале» миграционной политики

Нынешняя миграционная политика провоцирует в России межнациональную рознь на фоне насаждения западного принципа мультикультурности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, рост политического веса национальных диаспор, а также неконтролируемая миграция стирают Россию с лица Земли.

«Даже по официальной статистике, а она запаздывает, в 2021 году только с целью работы, без воссоединения семей, без так называемого туризма, без переезда к нам въехало 2,6 млн иностранцев, только легальных. В 22-м их было уже 3,5 млн, рост более чем на треть. Если брать тех, кто встал на учет в России, в 22-м их был 13,4 млн, в прошлом году их было уже 16,9 млн. Рост более чем на четверть… Без нелегального прибывания их уже почти 15% населения даже по официальным данным. Так что нас стирают с лица Земли в прямом смысле этого слова при нашем с вами попустительстве», – констатировал Делягин.

Парламентарий полагает, что сейчас четко виден «чудовищный провал нашей миграционной политики и чудовищная катастрофа национальной политики». «Мы видим массовую этническую преступность, в том числе носящую абсолютно националистический характер. Мы носители русской культуры, которая интернациональна по своей природе, но к нам применяют абсолютно этнические представления. Уже задерживаются банды трудолюбивых соотечественников, которые избивают и глумятся над гражданами России по национальному признаку – просто за то, что они русские… Мне офицеры ФСБ рассказывают, что они понимают, что абсолютно бесправны и беззащитны перед той или иной этнической группировкой. Если на улице офицер ФСБ поссорится с выходцами из соответствующих государств, то шансы на правовую защиту у него практически нулевые», – отметил он.

«Раздача гражданств вертолетным способом, что бы не сказать самосвалами, привела к тому, что прямо сейчас мои знакомые, которые в начале 90-х приехали сюда из республики Северного Кавказа… вынуждены забирать детей на Северный Кавказ, потому что там они могут их хоть чему-то научить, а Москве это в некоторых местах уже физически невозможно. И это сделали мы, потому что мы отказываемся от гарантий прожиточного минимума, получаем ценовую конкуренцию, невозможность работать для тех, кто должен платить ЖКХ и кредиты... Мы получаем ликвидацию технологического прогресса. Мы сами видели ролики этих людей, которые за обещания не таких уж больших денег готовы убивать нас с воплем восторга… Задача некоторых из них вытеснить нас отсюда. Большинство из них хорошие люди, действительно трудолюбивые и добросовестные, но это мы своей неосмысленной политикой, точнее, отсутствием политики превратили их в реальную угрозу для России. И время терапевтических мер кончилось. Поздно пить «Боржоми». Нужно применять все те меры, которые в своих регионах уже применяют наиболее ответственные руководители регионов», – подчеркнул депутат.

При этом Делягин полагает, что «мультикультурализм умер на Западе, поэтому сейчас его тащат к нам и внедряют его здесь всеми силами». «Межнациональную рознь разжигает не попытка защиты интересов России, а тех, кто Россию уничтожает. Межнациональную рознь разжигает в нашей стране сегодняшняя политика, потому что родителям ребенка, который учится в школе, где 30% класса по-русски говорить не хочет – многие не могут и не хотят учиться и занимаются просто этнической преступностью – объяснять про дружбу народов, интернационализм, мультикультурализм совершенно не имеет смысла, потому что тот быт, в который они погружены нашей сегодняшней политикой, рождает абсолютную национальную ненависть и является, строго говоря, тем, что предусмотрено статьей 282 УК РФ – разжигание ненависти к социальной группе властью. Мы своей политикой здесь и сейчас ненависть, в первую очередь, к самим себе и разжигаем», – заявил он.

«Есть недобросовестный бизнес, который завозит, по сути дела, рабов. Это остается несмотря на то, что у нас уже и врачей завозят из Африки и так далее. Во-вторых, что очень важно, у нас некоторая часть чиновников по непонятной мне причине ведет себя так, как будто они искренне считают коррупцию основой государственного строя. В-третьих, у нас уже сегодня есть политическая власть диаспор. Потому что если помидор из Ташкента до Москвы растет в цене в 5-7 раз и государство не занимается протекционизмом, защитой своих производителей и не забирает основную часть этих денег в виде таможенных пошлин, то эти деньги отдаются этнической диаспоре. И диаспора направляет их не на социальную защиту, а на приобретение политического влияния», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube