«Мы никому не угрожаем»: Россия ответила «слетевшему с катушек» Западу

Российские учения по отработке применения нестратегических атомных вооружений являются вынужденной мерой в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы для безопасности России и ее граждан», – говорится в комментарии дипломата в телеграм-канале МИД РФ.

Антонов обратил внимание, что США и их союзники постоянно расширяют поставки Украине «все более смертоносных вооружений, предназначенных для убийства русских людей и ударов по нашей территории». «Шаг за шагом отказываются от своих же ранее декларировавшихся «самоограничений» в развязанной против нас гибридной войне. Грубо говоря, пытаются «сварить» нашу страну на медленном огне», – констатировал он.

«Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится», – заключил Антонов.

Ранее Минобороны РФ сообщило о подготовке к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Планируется, что будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Как подчеркнули в Минобороны, поводом для учений стали, в том числе, провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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