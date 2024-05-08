Повышенная ставка ЦБ РФ сохранится надолго – Белоусов

Ключевая ставка Центробанка РФ, которая сейчас составляет 16% годовых, сохранится на повышенном уровне продолжительный период. Как заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов, заметного снижения ставки теперь можно ожидать в 2027 году.

«Экономика должна приспособиться сейчас к тем структурным изменениям, которые сейчас в ней происходят и будут происходить. Ну, когда я говорю, к чему, прежде всего, понятно, к высокой ключевой ставке, которая так или иначе у нас сохранится. Но она будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышенной. Вот, где-то вот в районе 6-7% она должна выйти к 2027 году», – сказал он (цитата по ТАСС), выступая сегодня в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на площадки выставки «Россия».

Согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ, среднегодовой уровень ключевой ставки в 2024 году составит 15-16%, в 2025 году – 10-12%, в 2026 году – 6-7%. Заявленное ранее снижение инфляции до 4% к концу 2024 года опять откладывается.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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