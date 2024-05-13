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«Началось очищение…» В Госдуме назвали Белоусова «правильным» кандидатом на пост министра обороны РФ

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны является своевременным на фоне не только военного, но и экономического противостояния с Западом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали сегодня в Госдуме представители парламентской оппозиции.

В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов поддержал такое решение главы государства. «Это очень правильное решение в связи с тем, что сегодня не только военные воюют. Воюют экономики. Воюют ресурсы. Мы помним, как год тому назад Белоусов честно и откровенно поднял вопрос о нехватке беспилотников и РЭБов. Это было мужественное его выступление», – пояснил он.

«Этот специалист (Белоусов), который за все годы своей работы ни разу нигде не был замечен хоть каким-то боком, каким-то коррупционным деянием. И то, что в министерстве обороны началось очищение, думаю, это будет продолжено. Мы приветствуем это решение президента и уверены, что Совет Федерации поддержит это решение», – подчеркнул Миронов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий со своей стороны обратил внимание, что Белоусов – «человек системный». «Уверен, что Андрей Рэмович – человек, мыслящий нестандартно, преданный президенту, России, Русскому миру с непростыми задачами, на него возложенными, сумеет справиться», – отметил Слуцкий.

При этом оба партийных лидера отметили, что первым вопросом после утверждения Белоусова в должности станет обсуждение бомбардировок киевским режимом российских территорий и необходимости сделать все для перехвата ракет и для скорейшего победного завершения СВО.

Как сообщал «Новый День», лидер КПРФ Геннадий Зюганов также поддержал решение главы государства о назначении Белоусова министром обороны, подчеркнув, что это может сыграть решающую роль в обеспечении безопасности России.

Москва, Мария Соколова

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