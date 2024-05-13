«Надо утраивать наступательные возможности»: Зюганов высказался о замене министра обороны РФ

Решение главы государства назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова может сыграть решающую и очень значимую роль в работе ведомства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в Госдуме. По его оценке, переход экс-главы минобороны Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности максимально усилит работу по обеспечению победы России в специальной военной операции.

«Решение президента обосновано и продумано. Шойгу перемещен на должность секретаря Совета безопасности. Совет безопасности должен анализировать все вопросы начиная от МЧС, личной безопасности, ситуации, связанной с военно-политической остановкой. У Шойгу в этом отношении большой опыт. Он возглавлял одно силовое министерство (МЧС), второе (Минобороны), знает, что происходит на линии фронта, за последнее время посетил все крупные оборонные предприятия и для руководителя Совбеза это хороший опыт и практика для того, чтобы максимально усилить работу по обеспечению нашей победы», – полагает Зюганов.

Лидер КПРФ также подчеркнул необходимость утроить наступательные возможности Вооруженных сил РФ, для чего назначение Белоусова может сыграть решающую роль. «Что касается Белоусова, это человек с сильным характером, который предлагал наложить на олигархию соответствующие налоги. К сожалению, его не поддержали. Человек, который умеет считать, великолепно знает аналитику и имеет личный опыт организации и управления работы. Начиная от крупных институтов, работал и в администрации президента, и будучи первым вице-премьером каждый день вникал в эти проблемы. Сегодня для обеспечения победы и поддержки безопасности выделено 29% бюджета. Исключительно важно, чтобы эти деньги шли непосредственно на безопасность, на оборону, на будущее страны. В этом отношении его роль в министерстве может играть сегодня решающую и очень значимую роль», – пояснил политик.

«Что касается военно-политической стратегии, для этого есть Генштаб и все, кто его обслуживает. Но очень хотелось, чтобы оперативная часть управления на этом направлении была резко усилена. Потому что те бомбардировки, которые сегодня ведут нацисты и бандеровцы, в том числе, и многострадального Белгорода, должны быть пресечены и прекращены. Но для этого надо утраивать наступательные возможности», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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