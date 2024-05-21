Новый скандал в Минобороны РФ: арестован экс-командующий армией по обвинению в мошенничестве

В министерстве обороны произошел новый скандал. Арестован бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Военачальник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде.

По данным телеграм-канала Mash, военачальника подозревают в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около 100 млн рублей, которые были предназначены для строительства линии обороны в зоне СВО. По версии следствия, Попов и двое его сообщников – предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа – продали несколько тысяч тонн металла, которые закупили в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области. Материал был предназначен для строительства инженерных сооружений 58-й армии.

Как уточняется, летом 2023 года Ивана Попова отстранили от командования. Потом отправили в Сирию. Через некоторое время вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Изначально главным подозреваемым был заместитель Попова.

Как сообщал «Новый День», это уже третий по счету крупный скандал в министерстве обороны РФ за последнее время. На прошлой неделе был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС России, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», – сообщал Следственный комитет.

В рамках расследования дела по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Ранее был задержан и арестован заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется во взяточничестве на сумму более 1 млрд рублей. Свою вину Иванов не признал.

Ряд экспертов допускали, что арест Иванова мог носить политический характер в преддверии ротации власти после инаугурации президента РФ 7 мая, и указывали, что этот скандал подрывает позиции ныне отставленного министра обороны Сергея Шойгу. Напомним, Шойгу не вошел в новый состав кабмина и был назначен президентом России Владимиром Путиным на пост секретаря Совета безопасности РФ.

Москва, Елена Володина

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