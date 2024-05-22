Российские войска взяли под контроль 300 кв км в Харьковской области

Армия России в результате наступления взяла под контроль около 300 квадратных километров в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, ВС РФ удалось расширить линию фронта, ВСУ при отступлении взрывают мосты.

Ганчев уточнил, что в Харьковской области освобождено уже 49 населенных пунктов, 36 из них – в Купянском районе. «На сегодняшний день у нас на территории Купянского района Харьковской области уже находятся под контролем [ВС РФ] 36 населенных пунктов. <…> Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области, 8 из которых – это территория Харьковского района. Остальные поселки – это Волчанский район», – пояснил он (цитата по ТАСС).

Глава администрации отметил, что за последние дни группировке «Север» ВС РФ удалось расширить линию фронта, которая теперь распространяется и на восточную часть Харьковской области.

В то же время Ганчев сообщил, что ВСУ при отходе уничтожают мосты. «Украинские вооружённые формирования на отходе уничтожают мосты за собой. Так было в Волчанске, мосты через речку Волчья были уничтожены», – отметил он (цитата по РИА «Новости»)

«И они не просто уничтожают за собой мосты, а производят обстрел как раз именно тех посёлков, тех улиц и тех домов, где они уже понимают, что там нет вооружённых формирований Украины», – добавил Ганчев.

Белгород, Елена Володина

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