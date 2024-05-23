В Подмосковье задержаны 69 нелегальных мигрантов

В подмосковном Одинцовском районе в результате рейда полиции в деревне Лайково задержаны 69 уроженцев стран ближнего зарубежья за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, проверялись общежитие, производственные и складские комплексы. «В результате рейда на 69 уроженцев стран ближнего зарубежья полицейскими составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей», – уточнила Петрова.

В настоящее время устанавливаются организаторы незаконной миграции.

Москва, Елена Володина

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