российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 мая 2024, 12:20 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Подмосковье задержаны 69 нелегальных мигрантов

В подмосковном Одинцовском районе в результате рейда полиции в деревне Лайково задержаны 69 уроженцев стран ближнего зарубежья за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, проверялись общежитие, производственные и складские комплексы. «В результате рейда на 69 уроженцев стран ближнего зарубежья полицейскими составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей», – уточнила Петрова.

В настоящее время устанавливаются организаторы незаконной миграции.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

Новое ЧП с мигрантом в Москве: экс-работник «Садовода» напал на прохожую с ножом / Взятки на 20 млн рублей: в Москве задержаны сотрудники управления по вопросам миграции столичного главка МВД / ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции в Приморье / Замначальница отдела миграции в Москве попалась на взятке / В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержаны 15 человек / Закон о беженцах из России прошел одобрение в Финляндии / В Санкт-Петербурге в ходе обысков задержаны 60 мигрантов / Евросоюз утвердил реформу по приему мигрантов из третьих стран

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Нелегальная миграция, ЧП в Подмосковье,