В сгоревшем в Подмосковье хостеле жили нелегальные мигранты: обнаружено тело ещё одного погибшего

На месте пожара в хостеле в подмосковном Истринском районе обнаружено тело седьмого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По уточненным данным, ЧП произошло сегодня около 4 часов утра в СНТ «Снегирь» д. Падиково в частном жилом доме, общая площадь которого составляет 250 кв метров. В результате ЧП первоначально были обнаружены тела шести человек. Как уточнили в прокуратуре Московской области, ещё двум пострадавшим удалось спастись, они госпитализированы в медицинское учреждение.

В надзорном ведомстве также сообщили, что после проверки возбуждено уголовное дело об организации нелегальной миграции (п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории РФ.

Следственный комитет ранее сообщил возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Москва, Елена Володина

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