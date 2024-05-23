В сгоревшем в Подмосковье хостеле жили нелегальные мигранты: обнаружено тело ещё одного погибшего

На месте пожара в хостеле в подмосковном Истринском районе обнаружено тело седьмого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По уточненным данным, ЧП произошло сегодня около 4 часов утра в СНТ «Снегирь» д. Падиково в частном жилом доме, общая площадь которого составляет 250 кв метров. В результате ЧП первоначально были обнаружены тела шести человек. Как уточнили в прокуратуре Московской области, ещё двум пострадавшим удалось спастись, они госпитализированы в медицинское учреждение.
В надзорном ведомстве также сообщили, что после проверки возбуждено уголовное дело об организации нелегальной миграции (п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории РФ.
Следственный комитет ранее сообщил возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Москва, Елена Володина
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»