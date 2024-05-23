«Реальный тормоз»: Миронов раскритиковал высокую ключевую ставку Центробанка

Ключевая ставка Банка России на уровне 16% является тормозом для экономического роста, а не для инфляции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня в Госдуме в ходе парламентских слушаний по налоговой реформе. По его словам, нужно навсегда забыть о маневре для нефтяной отрасли, а налог на сверхприбыль распространить на «жирующий» банковский сектор и азартный бизнес.

«Ключевая ставка Центробанка в 16% – это тормоз не для инфляции, это тормоз для экономического роста. И если у нас на предприятиях норма сегодня рентабельности 2,5-3%, брать кредиты под 20, а то и 30% им, конечно, не с руки. Конечно, это реальный тормоз», – констатировал Миронов.

Политик также высказал ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства, подчеркнув, что налог на сверхприбыль надо распространить на другие отрасли. «Непонятно, почему угольные и нефтегазовые компании освобождены от оплаты этого налога (на сверхприбыль) – богатые. По справедливости, было бы платить. Точно также у нас банковский сектор «жирует». В прошлом году прибыль банков составила 3,3 трлн рублей. Не хило живут наши банкиры. Почему бы им не заплатить налог на сверхприбыль? Не могу не упомянуть об азартном бизнесе – та же самая история. Только за 2023 год доходы российских легальных букмекеров выросли на 39% к 2022 году и составили 1,224 трлн рублей. Так что надо их, что называется, немножко «раскулачивать», – подчеркнул он.

При этом Миронов полагает, что НДС надо уменьшать с 20% до 15%, так как мировой опыт показывает, что «снижение НДС на 1% ведет к увеличению ВВП на 1%». В числе прочего, как считает политик, «нужно раз и навсегда отменять налоговый маневр в нефтяной отрасли и забыть про него совсем».

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube