«Разумная прогрессия» с расширением полномочий регионов: Силуанов представил концепцию налоговой реформы

В налоге на доходы физлиц (НДФЛ) может появиться «разумная прогрессия» при неизменности налога на добавленную стоимость (НДС). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя концепцию налоговой реформы на парламентских слушаниях в Госдуме. По его словам, у субъектов РФ может появиться больше полномочий в налогообложении, а подавляющую часть малого бизнеса предстоящие изменения не затронут.

«Основные параметры налоговой системы необходимо зафиксировать до 2030 года… Справедливая налоговая система должна строиться на следующих принципах: быть стабильной и предсказуемой, обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных государственных задач социально-экономической сферы, стимулировать инвестиционную активность компаний, поддерживать здоровую конкуренцию, создавать равные условия хозяйствования. Исходя из этих принципов мы готовили предложения по изменению налоговой системы», – пояснил Силуанов.

Глава Минфина уточнил, что готовятся предложения по «разумной прогрессии» НДФЛ. «Этот принцип применяется и в странах наших соседей, где верхняя часть шкалы доходит до 25%. И в странах дальнего зарубежья, там верхняя шкала налогообложения поднимается до 45-55%. Понятно, что мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, в первую очередь с нашими ближайшими странами-соседями», – сказал он.

«Подавляющего большинства граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться. При этом в выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы. По ним будет предложен вычет НДФЛ, такие поручения давал и президент, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Возврат будет исполнен с использованием механизмов социальной поддержки из средств федерального бюджета. Такой кэшбэк будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку будет возвращаться», – заверил министр, предложив также сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам, чтобы стимулировать граждан к формированию сбережений.

Говоря о малом бизнесе, Силуанов подчеркнул, что необходимо создать стимулы, чтобы он становился более крупным. «Если посмотреть на действующие специальные режимы для МСП в разных странах, пороги оборота для освобождения от НДС малых предприятий значительно ниже наших. У нас 250 млн рублей в год… В Белорусии 65 млн, в Казахстане – до 108 млн рублей, в Армении – 25 млн. В странах ЕС пороги выручки максимально не должны превышать 8,5 млн рублей, а в большинстве установлено даже ниже 5 млн», – отметил он.

«Необходимо проанализировать действующий режим для малого бизнеса и донастроить его таким образом, чтобы изменения не коснулись 95% таких предпринимателей. А с другой стороны, компании, которые созданы для оптимизации налогообложения, для дробления крупного бизнеса платили бы справедливые налоги. Для этого планируем расширить границы, при которых бизнес будет иметь право применять «упрощенку» при одновременном сближении условий налогообложения с обычной системой налогообложения. Цель этого предложения – выравнивание условий конкуренции между разными экономическими субъектами, снижение интереса выстраивать схемы от ухода из-под налогообложения, дробя бизнес… Одновременно планируем предусмотреть амнистию для тех налогоплательщиков, кто готов работать в белую и отказаться от схем дробления бизнеса», – уточнил Силуанов.

Министр финансов также отметил, что налоговые изменения должны обеспечить предсказуемые условия для работы предпринимателей, реализации ими долгосрочных инвестиционных проектов. «Все действующие преференциальные режимы сохранятся. Это и СЗПК, СПИК, особые экономические зоны, территории опережающего развития – все те режимы, где приняты стабилизационные оговорки, продолжат свое действие и не поменяются», – сообщил он.

«Предлагаем расширить налоговый механизм поддержки инвестиций, в первую очередь, в высокотехнологичные проекты. Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне, а также расширение механизма амортизационных отчислений в сфере высокотехнологического оборудования, расходов на НИОКР как источников инвестиций. Сегодня действует повышающий коэффициент для проведения НИОКР для компаний при расчете расходов, что позволяет уменьшать налогооблагаемую прибыль. В соответствии с поручением президента этот коэффициент предлагаем повысить с 1,5 до 2. То есть налог на прибыль будет платиться с меньшего размера налогооблагаемой прибыли», – добавил министр.

По его словам, Минфин готов обсуждать освобождение бизнеса от оборотных налогов в увязке со справедливым увеличением ставки на прибыль организаций. «В ходе определения налоговых новаций бизнес предлагал отказаться от использования оборотных налогов – таких, как курсовые экспортные пошлины, которые не учитывают его финансовый результат. Готовы обсуждать это предложение в увязке со справедливым увеличением ставки на прибыль организаций, то есть обложение конечного результата, а не оборота компании. Тем более, что действующая ставка налога на прибыль одна из самых низких для развитых и развивающихся экономик. В Аргентине, Китае, Иране – ставка 25%», – пояснил он.

«Поддерживаем предложение депутатов и бизнеса, озвученное в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС, поскольку в нынешних условиях это (повышение) может повлиять на увеличение инфляции», – подчеркнул Силуанов.

«Еще один принцип – это равенство налогообложения. Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги. Необходимо устранить существующие для этого лазейки, чтобы не допустить распространения указанной практики», – добавил министр.

Кроме того, глава Минфина поддержал прозвучавшие ранее предложения о наделении регионов бОльшими полномочиями по налогам и расширении их налогооблагаемой базы. «Следует дать больше полномочий субъектам РФ, муниципалитетам по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом. На экспертном совете прозвучали предложения от глав регионов и муниципалитетов преобразовать курортный сбор в туристический налог. Рассмотрим эту инициативу», – заверил Силуанов.

Москва, Мария Соколова

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