Госдума продлила программу материнского капитала до конца 2030 года

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект о продлении программы материнского капитала еще на пять лет – до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Программа маткапитала должна была завершиться 31 декабря 2026 года. Пролонгировать ее до конца 2030 года предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Соответствующий законопроект был внесен кабмином 19 декабря 2024 года.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после принятия закона право на маткапитал получат еще около 5 млн российских семей. За время существования программы, инициированной главой государства в 2006 году, было выдано свыше 14 млн сертификатов.

С 1 февраля размер материнского капитала был проиндексирован, напомнил Володин. Размер выплаты на первого ребенка составит 690 тысяч рублей, на второго – еще почти 222 тысячи рублей. «Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей», – уточнил спикер Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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