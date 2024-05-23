В Подмосковье задержан гражданин Узбекистана, арендовавший сгоревший хостел

В подмосковной Истре задержан арендатор дома, в котором в результате пожара погибли восемь человек. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, им оказался 24-летний гражданин Узбекистана.

«Предварительно установлено, что мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время арендатор доставлен в следственные органы для допроса. Кроме этого, допрашиваются собственник дома, председатель СНТ и очевидцы.

Напомним, пожар произошел сегодня около 4 часов утра в СНТ «Снегирь» д. Падиково в частном жилом доме, общая площадь которого составляет 250 кв метров. В результате ЧП первоначально были обнаружены тела шести человек. Как уточнили в прокуратуре Московской области, ещё двум пострадавшим удалось спастись, они госпитализированы в медицинское учреждение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Позже в прокуратуре уточнили, что после проверки возбуждено также уголовное дело об организации нелегальной миграции (п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Москва, Елена Володина

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