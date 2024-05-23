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Четверг, 23 мая 2024, 19:02 мск

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В Москве гражданин Киргизии напал на девушку: пытался изнасиловать, но получил отпор

Следственный комитет ходатайствует об аресте гражданина Киргизии за попытку изнасилования москвички. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, преступление было совершено на улице Дыбенко 20 мая.

По данным следствия, фигурант напал на ранее незнакомую девушку и, угрожая убийством, совершил в отношение нее насильственные действия сексуального характера. После чего, применив насилие, попытался изнасиловать потерпевшую. Однако девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления.

Против гражданина Киргизии возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В рамках расследования фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Москва, Елена Володина

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