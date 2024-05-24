Ситуация сложная: главком ВСУ оценил обстановку на фронтах

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал сложной ситуацию на фронте в районе села Кисловка в Харьковской области в связи с наступлением российских войск, которые пытаются выйти к реке Оскол. По его словам, жесткие бои продолжаются и на других направлениях.

«На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города… Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часову Яру… Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются в Покровском и Кураховском направлениях», – уточнил главком ВСУ.

При этом Сырский добавил, что ВС РФ пытаются прорвать оборону на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка – Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений.

Киев, Елена Володина

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