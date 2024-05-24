Даже недели не продержатся: война с Россией обернется для Европы «каменным веком»

Европа рискует оказаться в «каменном веке» после вступления войск НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке ЕС и Североатлантического альянса к войне. По оценке сенатора, в горячем противостоянии с применением тактического ядерного оружия Евросоюз не продержится даже неделю.

«Расцениваю заявление Орбана очень серьезно. Мы переступили тот порог, после которого могут начаться непредсказуемые действия с обеих сторон и, прежде всего, от НАТО, потому что мы всегда стараемся, в крайнем случае, отвечать на какие-то шаги, но ничего не инициируем первыми… Вот как они говорили: мы участвовать не будем – это было вранье. Вот сейчас они влезут в какое-то прямое столкновение с нашей страной, и закончится все это огромной, страшной бедой для все Европы», – подчеркнул Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор обратил внимание, что возможное прямое столкновение НАТО и РФ будет иметь «совершенно другой смысл», чем это было 80 лет назад во время Второй мировой войны. «Они (политики ЕС) уже давно не думают, забыли и страх потеряли… Если война начнется, то это будет с обязательным использованием ядерного оружия, сначала тактического, а при необходимости, и стратегического… Но, если Европа думает, что после этого останется такой же красивой, привлекательной для туристов, она глубоко заблуждается. Они впадут в Средневековье… Они нас провоцируют по сути и вынуждают сделать какой-то шаг, хотя бы демонстративный, чтобы показать, что они играют с огнем», – полагает он.

«Орбан показал реальную картину того, что происходит, потому что понимает, что Венгрия, Словакия – это маленькие европейские страны, уж не говорю про Прибалтов с 3-5-милионным населением. Эти страны, конечно, сгорят в огне первыми. Потенциал таких стран, как Великобритания, Франция, Германия – мощнее. Даже они на прямую конфронтацию пойти не смогут, потому что там выросло не одно поколение людей, которые привыкли сладко есть, вкусно пить хороший чай с конфетами, шикарно отдыхать, использовать все плоды цивилизации, а возвращаться в средние века, в каменный век, думаю, им тоже не очень захочется», – констатировал сенатор.

Джабаров выразил уверенность, что военные планы Запада против России провалятся. «Сейчас они просто из какого-то, простите, спортивного интереса продолжают нагнетать обстановку. Ведь знают прекрасно, что шансов у них без Америки нет вообще никаких ни на что. Они там неделю не продержатся, но, тем не менее, как будто зомбированные существа продолжают свою политику», – сказал он.

Сенатор считает, что предстоящие в Европе выборы покажут, что население ЕС «сдвинулось в сторону консерватизма». «Не хочет народ Европы воевать, как бы эта прогнившая верхушка англосаксонская, французская, немецкая и так далее, как бы их туда не подталкивала», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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