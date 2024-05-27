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Суд оставил под стражей экс-командующего армией Попова

Сегодня 235-й Гарнизонный военный суд оставил под арестом экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве на сумму более 130 млн рублей при закупке металлоконструкций.

Судебный процесс по ходатайству прокурора прошел в закрытом режиме. Попов во время заседания находился за решеткой под конвоем трех сотрудников военной полиции, передает РБК.

Ранее следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения для Попова – о переводе под домашний арест «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

Иван Попов был арестован 17 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, он причастен к хищению более 130 млн рублей. В обвинении, предъявленном генерал-майору, говорится, что он похитил в 2023 году свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Москва, Елена Володина

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