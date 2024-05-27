Юридический казус: для исключения «Талибана»* из списка запрещенных в России организаций потребуется решение суда

Исключение афганского движения «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций является позитивным и своевременным решением, но оно имеет юридический казус. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский общественный деятель, адвокат Дмитрий Аграновский. По его оценке, отрицательно такой шаг Москвы могут расценить только западные государства во главе США, их негативная реакция может дойти вплоть до введения новых санкций против РФ.

«России необходимо на наших южных границах стабильное и дружественное государство или, по крайней мере, нейтральное. Хотя с «Талибаном»* мы отношения поддерживаем давно. Это даже отражено в американском сериале «Родина», где нас в этом упрекают. Именно это движение было одним из инициаторов изгнания США, собственно, благодаря ему и изгнали американцев из Афганистана. При этом «Талибан»* не раз заявлял о своем стремлении сотрудничать с Россией, в том числе, в экономическом плане, покупать у нас сырье и оборудование. Так что не вижу вообще никаких минусов в этом решении и оцениваю его позитивно», – отметил Аграновский.

Вместе с тем юрист пояснил, что в обращении к главе российского государства с просьбой исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций есть юридический казус. «Возможно только решение Верховного суда об отмене предыдущего решения о признании «Талибан»* террористической организацией. Если мы обратимся к закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, добытых путем экстремистской и террористической деятельности, – как раз на его основании «Росфинмониторинг» ведет реестр экстремистских и террористических организаций – там в статье 6 части 2.2 в пункте 1 сказано, что основанием для исключения организации из списка террористических «Росфинмониторинга» является решение суда. Действительно, решением же суда организация вносится в список террористических, соответственно и обратный процесс должен быть таковым. Не вижу здесь никаких сложностей, если «Талибан»* или вообще какая-то организация утратила признаки террористической или экстремистской», – пояснил Аграновский.

«Есть же масса примеров. Африканский национальный конгресс во многих странах признавался террористической организацией. Сейчас это уважаемая правящая партия в Анголе. Движение освобождения Палестины тоже во многих странах признавалось террористическим, а теперь оно в Палестине правящее. Так что ничего необычного в этом нет. Во всяком случае, с точки зрения мировой практики уж точно ничего необычного», – подчеркнул адвокат.

При этом Аграновский полагает, что «такое решение, конечно, встретят в штыки наши бывшие «дружки» – Евросоюз и США. «И это понятно, потому что это, действительно, их враг. Но мир так устроен, что большинство террористов для кого-то дружественные, и наоборот, многие дружественные организации для кого-то террористы. Потому что мир разделен надвое. И так было всегда. Пример: афганские моджахеды – террористы 99-й пробы, тем не менее, США их поддерживали. И так во многих других странах. Мы поддерживали одну часть политического спектра, они – другую. Мы сейчас к этому вернулись. Так что, думаю, это решение будет встречено ими (США) отрицательно и какие-то последствия могут последовать, в том числе санкции. Но сейчас не та ситуация, чтобы оглядываться на американские санкции. Тем более достаточно посмотреть на карту – где находятся США и где Афганистан», – подчеркнул он.

«Афганистан – это ключевая точка. Сейчас стали уже открытым текстом говорить, что Советский союз, когда ввел войска в Афганистан, он всего-навсего на считанные дни опередил тогда американцев. Это был не просто произвол нашего руководства, а совершенно вынужденное тогда решение. И сейчас отдавать Афганистан совершенно не имеет смысла. Тем более, что талибы* проявляют к нам явный интерес и явную, как они это умеют проявлять, симпатию. Конечно, некоторые порядки, например, ярко выраженная дискриминация женщин, для нас это дикость, но, к сожалению, в мире существуют ещё и не такие традиции», – заключил Аграновский.

Напомним, «Талибан»* был признан террористической организацией в 2003 году. В августе 2021-го, после вывода из Афганистана американских войск, талибы* пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства. Движение также находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Сегодня стало известно, что МИД и Минюст России предложили президенту России Владимиру Путину исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что это решение будет отражать действительность, поскольку это движение является реальной властью в Афганистане.

*запрещенная в РФ организация

Москва, Мария Соколова

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