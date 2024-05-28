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Установлены исполнители теракта в Доме профсоюзов в Одессе

Фото из официального телеграм-канала МИД России

Российские правоохранительные органы выявили исполнителей теракта, который был совершен 2 мая 2014 года при осаде Дома профсоюзов в Одессе, где украинские националисты впервые применили химическое оружие. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, химическая атака была проведена с использованием хлорпикрина, который внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.

«Напомню, что впервые хлорпикрин был применён украинскими неонацистами в ходе осады Дома профсоюзов в городе Одесса 2 мая 2014 года против несогласных с организованным США и их союзниками вооруженным госпереворотом. На применение этого отравляющего вещества указывало наличие у боевиков заранее подготовленных фильтрующих противогазов, появление характерного желто-зеленого дыма после начала возгорания Дома профсоюзов, а также попытки замаскировать применение токсичных химикатов последствиями пожара», – подчеркнул Кириллов.

Как отметил генерал-лейтенант, есть основания полагать, что проведенная в Одессе акция имела спланированный характер, строилась на доскональном учете особенностей действия используемых отравляющих веществ и была направлена на поражение максимального числа людей.

«В связи с данным терактом российские правоохранительные органы провели расследование, в результате которого были выявлены его исполнители», – сообщил Кириллов.

Напомним, жертвами массовых убийств при осаде Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года стали 48 человек, 125 – были ранены. Люди погибли в пожаре и уличных конфликтах. Большинство виновных так и остались безнаказанными.

Москва, Елена Володина

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