В Лондоне «договорились»: МИД России объявил о санкциях для политического истеблишмента, экспертов и СМИ Британии

Министерство иностранных дел России объявило о введении персональных санкций против представителей политического истеблишмента, экспертного сообщества и СМИ Великобритании. Как пояснили в ведомстве, поводом для такого решения стала антироссийская риторика и действия по поддержке киевского режима.

«Провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины свидетельствуют о неослабевающем настрое руководства Великобритании на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной. При этом, как и прежде, ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют работающие по указке властей СМИ Великобритании», – подчеркивается в заявлении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «в ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании». В их числе «местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране».

«Усилия англичан по дискредитации и международной изоляции России, в том числе в контексте СВО, неизбежно получат решительный и жесткий отпор с нашей стороны. Москва призывает Лондон отказаться от военной поддержки Украины, ведущей к жертвам среди мирного населения и лишь затягивающей агонию неонацистского режима в Киеве», – подчеркивается в заявлении МИД России.

Москва, Елена Володина

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