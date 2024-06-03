Поножовщина и покушение на убийство: уголовное дело против нелегалов из Таджикистана дошло до суда

В Московской области перед судом предстанут четверо граждан Таджикистана, которые обвиняются в хулиганстве и покушении на убийство соотечественника. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, расследование уголовного дела завершено.

По данным ведомства, 29 июля 2023 года в одном из заведений города Чехова между двумя группами граждан Таджикистана произошел конфликт. В дальнейшем, 31 июля 2023 года, передвигаясь на автомобилях по улице Земская одна группа мигрантов подрезала других, после чего между ними завязалась драка. В процессе один из обвиняемых нанес двум потерпевшим ножевые ранения, от которых мужчины скончались на месте, двое других обвиняемых нанесли ножевые ранения еще другому потерпевшему, однако он остался жив. В результате конфликта пострадало восемь человек.

В ходе расследования установлено, что все участники инцидента незаконно прибывали на территории РФ. Материалы проверки по данному факту выделены для проведения процессуальной проверки и дачи оценки действий должностных лиц.

В зависимости от степени участия каждого фигуранты обвиняются в покушении на убийство и хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ). Уголовные дела в отношении еще двоих участников, обвиняемых в убийстве двух человек и покушении на убийство (п.п. «а, ж» ч. 2 ст.105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), выделены в отдельное производство, поскольку они находятся в межгосударственном розыске.

По уголовному делу проведен большой объем работы: более 30 допросов, 25 экспертиз, среди которых дактилоскопическая, молекулярно-генетическая, биологическая и другие. Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.

Москва, Елена Володина

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