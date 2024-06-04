Взятки на 87 млн рублей: суд отпустил на свободу отставного полковника ФСБ Фролова, обвиняемого в мздоимстве и мошенничестве

Московский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор отставному полковнику управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) Дмитрию Фролову за взяточничество, назначив ему наказание в виде шести лет заключения в колонии. При этом суд посчитал, что наказание уже отбыто и выпустил его на свободу.

«Назначить Фролову 6 лет лишения свободы… Основное наказание считать отбытым, меру пресечения отменить, освободить из-под стражи в зале суда», – огласил приговор судья, слова которого цитирует РИА «Новости».

Согласно материалам дела, сумма взяток, вменяемых Фролову, превышает 87 млн рублей. Ранее прокурор потребовал для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно данным следствия, Фролов, курируя «банковский» отдел управления «К» ФСБ, ежемесячно получал деньги от руководства «Кредитимпэкс Банка». Финансисты опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее – евро.

Экс-акционер «Кредитимпэкс Банка» Георгий Шкурко получил 4 года и 8 месяцев за дачу взятки, суд и его освободил от наказания.

Фролову также вменяли мошенничество, но затем дело было прекращено за истечением срока давности.

По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 млн рублей. По версии СК, руководил этой преступной группой Черкалин, который после задержания заключил сделку со следствием. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Впоследствии он был приговорен к семи годам колонии строгого режима.

Отставной майор Андрей Васильев также был на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве, но дело было прекращено из-за истечения срока давности.

Москва, Елена Володина

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