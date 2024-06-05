Коррупция и провал МВД: в Госдуме сделали жесткое заявление о миграционной проблеме

Обострение миграционной проблемы в России связано с коррупций в системе министерства внутренних дел. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя новые данные Следственного комитета РФ, согласно которым за 4 месяца 2024 года количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 13%, более чем втрое увеличилось число противоправных деяний со стороны иностранцев-нелегалов.

По словам политика, пора признать, что одной из причин роста незаконной миграции и преступлений в этой сфере является коррупция среди служащих, отвечающих за выдачу разрешительных документов на работу и оформление гражданства.

«Нынешняя схема, при которой миграционная служба находится внутри системы МВД, которая при этом еще и отвечает за борьбу с преступлениями в этой сфере, показала свою неэффективность. К сожалению, эта тревожная тенденция наблюдается уже несколько лет. По итогам прошлого года СК также констатировал рост особо тяжких деяний, совершенных приезжими. Уверен, что вывод миграционной службы из состава МВД позволит более эффективно бороться с преступностью среди приезжих», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» обратил внимание, что разгул мигрантского криминала, рост злоупотреблений среди должностных лиц, причастных к регистрации и «паспортизации» гостей с юга, нельзя расценивать иначе как провал в работе МВД.

«Выход здесь только один, и мы не перестаем на него указывать – надо выводить миграционную службу из МВД в отдельную структуру, поставить под жесткий контроль прокуратуры, Следкома, той же полиции и, конечно, общественности. Тогда будет значительно проще навести порядок», – считает Миронов.

Москва, Елена Володина

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