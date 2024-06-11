«Прекратите издеваться над русским народом!..» В Госдуме призвали начать уголовное преследование «Яндекс Музыки» за пропаганду укрофашизма

Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал возбудить уголовное дело против отдельных руководителей поисковой системы «Яндекс Музыка» за пропаганду укронацизма. Как сказал парламентарий, пора прекратить издевательства «этих негодяев» над русским народом.

«Мы уже сами начинаем думать: ну сколько можно об одном и том же говорить. Но должен сказать всем тем, кто там (уехал за рубеж), – мы говорить будем об этом постоянно и каждодневно особенно, когда имеешь дело с пространством «Интернет». Вот здесь (в Госдуме) год назад, полгода, три месяца назад, два года назад, мы постоянно говорим о поисковой системе «Яндекс», о «Яндекс Музыка». Предлагаю каждому из вас после окончания пресс-подхода набрать в «Яндекс Музыка» песню, которая называется «Стреляйте в москалей»… – обратился Луговой к журналистам.

Парламентарий также обратил внимание на конкретный подкаст на этом сервисе, который распространяет интервью укронацистов. «Я что-то не пойму, «Яндекс Музыка» пропагандирует укрофашизм или укронацизм? Или там безголовые яйцеголовые сидят в этой поисковой системе? Там что, нет искусственного интеллекта, нет службы безопасности, нет системы распознавания по отдельным словам и фразам?» – задался вопросом депутат.

«Думаю, что пришло время возбуждать уголовное дело против отдельных руководителей этой системы. Поэтому здесь, отсюда передаем им большой «привет»: прекратите издеваться над русским народом, негодяи!» – заключил Луговой.

Москва, Мария Соколова

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