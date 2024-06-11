российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 июня 2024, 14:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Крупное взяточничество: вынесен приговор бывшим главным коммунальщикам минобороны РФ

Преображенский суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ Сергею Харитонову и его заместителю Роману Митюреву по уголовному делу о взяточничестве в особо крупном размере.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Харитонову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Митюрев приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 4 лет.

В доход государства взыскана сумма полученной взятки в размере 30 млн рублей.

Согласно материалам дела, оглашенным в суде, Харитонов и Митюрев получили серию взяток от генерального директора ООО «Инсистем» Александра Никишина за общее покровительство при заключении контракта ЦЖКУ. Последний изначально был задержан по этому же делу и обвинялся в даче взятки, уточняет ТАСС. Потом предприниматель дал показания на двух других фигурантов и из обвиняемого превратился в свидетеля.

По версии стороны обвинения, сумма взяток, полученных осужденными, составила 65 млн рублей.

ЦЖКУ Минобороны занимается обеспечением электро-, водо-, тепло- и газоснабжения учреждений Минобороны и воинских частей, его филиалы есть во всех видах, родах, округах и флотах Вооруженных сил России.

Напомним, за последний месяц по обвинению во взяточничестве и мошенничестве были задержаны несколько высокопоставленных чиновников министерства обороны РФ – замминистра Тимур Иванов, начальник управления кадров минобороны Юрий Кузнецов, экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, а также начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий и заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В Карачаево-Черкесии задержали чиновников и силовиков за миллионные хищения / Взятки на 87 млн рублей: суд отпустил на свободу отставного полковника ФСБ Фролова, обвиняемого в мздоимстве и мошенничестве / Американский адмирал арестован за взятку / В Карелии депутат и его сын стали фигурантами дела о взятке / Суд оставил под стражей экс-командующего армией Попова / Задержан зам.губернатора Краснодарского края / Следствие просит отправить экс-командующего армии Попова под домашний арест / Дело на 800 тысяч рублей: замначальника УФСИН России по Московской области отправлен в СИЗО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,