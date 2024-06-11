Вопиющий беспредел: в Госдуме обратили внимание Москальковой на проблему преступности мигрантов

Фракция ЛДПР в Госдуме направила запрос уполномоченному при президенте РФ по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой повлиять на ситуацию с «беспределом» со стороны мигрантов на территории России. По словам депутатов, подобные инциденты должны быть пресечены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на брифинге перед пленарным заседанием лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание на большое число жалоб граждан по поводу «ситуаций, когда мигранты в России устраивают беспредел». «Совсем недавно мы видели чудовищные кадры, когда доставщик-мигрант сбил маму с ребенком. А когда мама достала телефон, чтобы его снять, он вернулся, сбил их еще раз. Девочка получила травму ноги, а мама была направлена в клинику на МРТ головного мозга. Подобные вещи должны сурово наказываться», – констатировал он.

«Что касается беспредела со стороны трудовых мигрантов… Мы должны жестко подходить к критериям нахождения мигрантов в России. Кто допустил малейшее правонарушение, не должны на территорию России более допускаться», – подчеркнул Слуцкий.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева со своей стороны отметила, что на встрече фракции с Москальковой поднимался «острый вопрос по мигрантам». «Вопиющие факты, которые у нас происходят на территории РФ… Буквально недавно в Севастополе 16-летний подросток гулял с друзьями, его жестоко избили мигранты. 5 июня в Забайкальском крае в Черновском районе поселок Аэропорт девочка 15 лет возвращалась домой с занятий. Ее схватили мигранты, утащили в заброшенное здание и изнасиловали. Такие вот вещи и факты сейчас происходят практически каждый день на территории РФ. Поэтому мы попросили Татьяну Николаевну, которая входит в Федеральное агентство (по делам) национальностей, поднять там этот вопрос и в последующем доложить (о результатах)», – пояснила Кулиева.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube