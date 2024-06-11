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«Это закон Путина»: Володин пообещал подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в приоритетном порядке

Фото из архива официального сайта Госдумы

Госдума в приоритетном порядке подготовит законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подчеркнув, что «закон Владимира Путина».

«Это закон Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам. Поэтому давайте мы здесь не будем – каждая фракция – пытаться записать это на свой счет. Для того чтобы это решение принять, Путину надо было в условиях вызовов, санкций перестроить всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост», – констатировал Володин в ходе сегодняшнего пленарного заседания Госдумы.

По его словам, «это очень непросто было сделать, поэтому мы с вами в обязательном порядке, приоритетном, этот законопроект подготовим с пониманием, что это закон Путина – и пускай он так и войдет у нас в перечень принимаемых законодательных инициатив».

Председатель Госдумы подчеркнул, что глава государства смог принять такие решения в самое непростое время для страны. «Они потребуют триллионы рублей ресурсов для реализации, но это все возможно», – сказал он.

Москва, Елена Володина

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