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Вторник, 11 июня 2024, 18:01 мск

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Госдума одобрила ужесточение законодательства для потенциально нежелательных в РФ организаций

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает признание нежелательными в России те организации, где учредителями выступают зарубежные госорганы. Также приняты поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми устанавливается ответственность за деятельность таких организаций.

«Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных НПО (неправительственных организаций). Этот правовой пробел в законодательстве необходимо устранить, чтобы исключить возможность вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их – вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Елена Володина

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