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Четверг, 13 июня 2024, 18:07 мск

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В Госдуму внесен законопроект об оповещении абонентов о ложных договорах на услуги связи

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает оповещение абонентов операторов связи обо всех зарегистрированных номерах с возможностью приостановки ложного договора. Документ подготовили депутаты нижней палаты парламента Василий Пискарев и Антон Горелкин.

«Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал», – пояснил Пискарев.

По его словам, таким образом существенно сократится количество sim-карт, полученных мошенническим путем.

«После заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»). Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам», – уточнил парламентарий.

Как считает Пискарев, предложенные меры послужат, в том числе, укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности.

Москва, Елена Володина

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