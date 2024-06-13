В Госдуму внесен законопроект об оповещении абонентов о ложных договорах на услуги связи

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает оповещение абонентов операторов связи обо всех зарегистрированных номерах с возможностью приостановки ложного договора. Документ подготовили депутаты нижней палаты парламента Василий Пискарев и Антон Горелкин.
«Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал», – пояснил Пискарев.
По его словам, таким образом существенно сократится количество sim-карт, полученных мошенническим путем.
«После заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»). Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам», – уточнил парламентарий.
Как считает Пискарев, предложенные меры послужат, в том числе, укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности.
Москва, Елена Володина
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