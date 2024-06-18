Госдума поддержала запрет на продажу энергетиков подросткам: достигнем ли нужной цели?

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Документ также введено ограничение на розничную торговлю такой продукцией в таре более полулитра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обсуждения на пленарном заседании Госдумы один из депутатов заявил, что эти запреты не решат проблему.

Представляя законопроект, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание, что энергетики употребляет каждый второй подросток. «35% после употребления энергетиков испытывают бессонницу, 30% – испытывают тремор, 35% – выпив 500 миллилитров напитка, испытывают ишемическую болезнь сердца, а 16% – инсульт», – пояснила она, ссылаясь на данные исследования в Словении.

При этом парламентарий подчеркнула, что в России аналогичные исследования не проводятся, а нет статистики по нанесению вреда здоровью детей и подростков. «Полагаю, что мы сегодня должны все-таки обязать Минздрав, Роспотребнадзор такую статистику вести. По нашему требованию сейчас Минздрав обозначил два института: НИИ психиатрии Сербского и Новосибирский институт пищевой промышленности с тем, чтобы они провели соответствующие исследования по воздействию энергетиков на здоровье детей и подростков», – отметила Останина.

После продолжительного обсуждения законопроект поддержали все депутаты, кроме одного воздержавшегося и одного несогласного. Против проголосовал депутат от «Справедливой России – За правду» Анатолий Вассерман, пояснив – чтобы «все знали, какие подводные камни мы закладываем на пути подобными законами». По его оценке, простым запретом проблему не решить, к тому же смертельно опасен и кофе, который исключен из списка вредных веществ.

«Мы этим добьемся только того, что будут по просьбе несовершеннолетних для них покупать все это совершеннолетние, как сейчас покупают курево, алкоголь и, наверное, многое другое, о чем я просто не знаю. Соответственно, если мы сейчас примем законопроект в таком виде, мы несомненно достигнем одной цели – рекламы всех, кто его разрабатывает и за него проголосует, но главная цель – защита здоровья несовершеннолетних, таким способом не достигается», – полагает Вассерман.

Предполагается, что после окончательного одобрения закон начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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