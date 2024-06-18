Возбуждено более 400 уголовных дел: из Подмосковья выдворят более 1500 нелегальных мигрантов

В Подмосковье в результате рейда полиции, который проводился с 3 по 9 июня, выявлено 5348 административных правонарушений в сфере миграции, возбуждено более 400 уголовных дел. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, суды уже приняли решение о выдворении из России более 1500 нелегалов.

Вместе с тем за нарушение режима пребывания в РФ по ст. 18.8 КоАП РФ составлено более 3200 административных протоколов. За незаконное осуществление трудовой деятельности по ст. 18.10 КоАП РФ составлено более 800 административных протоколов.

При этом в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности по ст. 18.15 КоАП РФ составлено более 500 административных протоколов. Сумма штрафов составила 19,5 млн рублей. Взыскано на сумму более 13 млн рублей.

В то же время возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

Москва, Елена Володина

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