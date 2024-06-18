российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 июня 2024, 18:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Возбуждено более 400 уголовных дел: из Подмосковья выдворят более 1500 нелегальных мигрантов

В Подмосковье в результате рейда полиции, который проводился с 3 по 9 июня, выявлено 5348 административных правонарушений в сфере миграции, возбуждено более 400 уголовных дел. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, суды уже приняли решение о выдворении из России более 1500 нелегалов.

Вместе с тем за нарушение режима пребывания в РФ по ст. 18.8 КоАП РФ составлено более 3200 административных протоколов. За незаконное осуществление трудовой деятельности по ст. 18.10 КоАП РФ составлено более 800 административных протоколов.

При этом в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности по ст. 18.15 КоАП РФ составлено более 500 административных протоколов. Сумма штрафов составила 19,5 млн рублей. Взыскано на сумму более 13 млн рублей.

В то же время возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

Выдворение и высылка: Госдума одобрила ужесточение миграционного законодательства / ООН: число беженцев и вынужденных переселенцев в мире превысило 120 млн / «Более тысячи человек»: два хабаровчанина попались на легализации мигрантов / «Нельзя уходить в крайность и репрессивные меры…» Москалькова в Госдуме сделала заявление о проблемах с мигрантами / Вопиющий беспредел: в Госдуме обратили внимание Москальковой на проблему преступности мигрантов / Американским пограничникам приказали немедленно депортировать нелегалов из России / В Москве задержан ещё один насильник из Таджикистана: следствие просит о содействии / Коррупция и провал МВД: в Госдуме сделали жесткое заявление о миграционной проблеме

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,