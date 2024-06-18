Выдворение и высылка: Госдума одобрила ужесточение миграционного законодательства

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который дает полномочия полиции выдворять за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ также вводит режим высылки для тех из них, кто не имеет законных оснований находиться на территории РФ.

Планируется, что административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства смогут назначать не только судья или сотрудник погранслужбы, но и должностное лицо органов внутренних дел.

В пояснительной записке отмечается, что законодательство содержит два дублирующих друг друга института удаления иностранных граждан с территории РФ. В частности, сотрудники полиции составляют протоколы об административных правонарушениях, за которые административное выдворение назначается судом. Само выдворение исполняют судебные приставы. При этом, органы внутренних дел осуществляют депортацию иностранных граждан, сходную с административным выдворением, но осуществляется во внесудебном порядке.

Как отмечается в пояснительной записке, документ «направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)». «Данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории РФ иностранных граждан, нарушивших российское законодательство», – подчеркивается в документе.

Москва, Мария Соколова

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