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Среда, 19 июня 2024, 17:30 мск

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об оповещении абонентов о ложных договорах на услуги связи

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект, направленный на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи. Документ предполагает оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах, а также ужесточают правила покупки сим-карт иностранцами.

Как пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, многие телефонные мошенники выманивают средства у граждан, прикрываясь так называемыми «серыми» сим-картами, установить истинных владельцев которых крайне затруднительно.

«Предложенный нами механизм оформления договоров на оказание услуг связи поможет сделать эту систему более безопасной и прозрачной. Во-первых, абонентов в обязательном порядке будут оповещать обо всех зарегистрированных на них номерах, и каждый сможет заблокировать договор, который он не заключал. При этом сведения обо всех своих «симках» можно будет проверить в личном кабинете на «Госуслугах». Во-вторых, иностранцы смогут оформить на себя не более 10 номеров и только при личном посещении салона дилера или оператора связи. Для них также станет обязательным прохождение идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрии. А код идентификации трубки (IMEI) будет включаться в договор», – уточнил парламентарий.

«Эти и другие предложенные нами меры должны способствовать наведению порядка и улучшить криминогенную ситуацию в сфере мобильной связи. Необходимо исключить пробелы в законах, которые позволяют преступникам уходить от ответственности», – отметил Пискарев.

Москва, Елена Володина

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