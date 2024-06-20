Госдума одобрила повышение военных пенсий

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении размера военных пенсий на 5,1% с учетом изменения прогноза по инфляции.

Документ предусматривает рост понижающего коэффициента для денежного довольствия, на основании которого исчисляются военные пенсий. С 1 января он составляет 85,47% и вырастет 1 октября до 89,83% с учетом роста индекса потребительских цен на текущий год, а не до 89,32%, как планировалось ранее.

По данным Минфина, на реализацию такого повышения потребуется 2,7 млрд рублей, а средний размер военной пенсии составит 41,6 тысячи рублей.

Москва, Мария Соколова

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