Госдума поддержала новый закон: педагогов вузов и колледжей освободят от заполнения излишней отчетности

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и преподавателей вузов за счет сокращения обязательной отчетности, перечень которой утвердят профильные министерства.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, предлагается сократить до двух перечень документов, обязательных для заполнения в СПО и высших учебных заведениях, – рабочая программа дисциплин и экзаменационная и зачетная ведомость. Также поправками в статью 29 федерального закона «Об образовании» будет регламентирован порядок ответа образовательных организаций на поступающие запросы.

«Мы предлагаем ограничить также и перечень запросов, оставив только те, которые сегодня учтены в федеральном законодательстве. Это могут быть запросы в части антитеррористической защищенности, санитарной обстановки, запросы из МЧС и правоохранительных органов. Если такой запрос поступил один раз в календарном году, то второй раз образовательная организация может на него не отвечать», – пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Депутат напомнил, что ранее был принят закон, снижающий бюрократическую нагрузку на школьных учителей. Теперь педагоги заполняют только пять обязательных документов. «После принятия этого закона к нам обратились преподаватели колледжей, техникумов и университетов с просьбой сделать аналогичную норму для других образовательных организаций», – уточнил депутат.

Москва, Елена Володина

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