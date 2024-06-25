Депутаты Госдумы введут для себя санкции за несанкционированный выезд за рубеж

Сегодня в Госдуму внесен законопроект, который обязывает депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Новая норма коснется личных поездок парламентариев и не затронет служебных командировок.

Законопроект предполагает, что полномочия парламентариев «могут быть прекращены досрочно» в случае выезда из РФ без согласования.

Как отмечают авторы документа, принятие законопроекта создаст «дополнительные гарантии защиты от неправомерного преследования со стороны правоохранительных и судебных органов недружественных государств».

«Еще до выезда депутата Госдумы или сенатора РФ можно будет предотвратить посещение им той страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран. Необходимо учитывать, что против ряда депутатов Госдумы и сенаторов РФ в государствах, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) или сотрудничают с ним, возбуждены уголовные дела», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

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