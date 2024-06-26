Есть «вредительство», а разговоры о «хорошем завтра» беспочвенны: в Госдуме поставили вопрос о смене правительства и руководства Банка России

Правительство и Центробанк РФ без команды главы государства не способны навести порядок в стране и своими «вредительскими» действиями провоцируют кризис. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его оценке, невозможно дальнейшее развитие страны без фундаментальной смены налоговой, бюджетной и денежно-кредитной политики.

Парламентарий заявил, что его «не удивляет, а возмущает, когда на один и тот же закон правительство в интервале трех месяцев дает диаметрально противоположные заключения», имея ввиду принятый сегодня по распоряжению президента РФ закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. «Это серьезная проблема. Потому что, если мы на президента всё свалим, а сейчас есть тенденция: все хотят апеллировать к президенту и хвалить его за то, что он решил то, что не решалось десятилетиями. Ну это ж неправильно. Наверное, каждая государственная и парламентская структуры должны решать своевременно свои проблемы, тогда их будет меньше. Если мы их не решаем, то они наматываются в большой клубок и оборачиваются большими несчастьями для страны и нищетой для народа», – подчеркнул Коломейцев.

«Возмущает, что те, кто два месяца назад зарубил наш закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, пятый (по счету) закон, и вдруг через два месяца прозрели и говорят: мы вот тут самые великие… Спрашиваю, зачем тогда такое правительство, которое без команды президента ничего делать не будет? Тогда надо или правительство заставить работать и снять такую нагрузку с президента и меньше пиариться на вопросах, которые вы сделали проблемой», – пояснил депутат.

При этом Коломейцев назвал вредительской политику Банка России и подчеркнул необходимость смены его денежно-кредитной политики вкупе с налоговой и бюджетной политикой правительства РФ. «50 млн наших граждан имеют банковские кредиты, (из них) 28,9% имеют от трех до пяти кредитов, 8 млн (россиян) имеют кредиты в микрофинансовых организациях (МФО). Думаю, никому не надо объяснять, что такое МФО и кто берет там кредиты – это уже край. Наши эксперты считают, что люди, которые имеют три и более кредитов, уже вряд ли из них выйдут: люди занимают для того, чтобы погасить предыдущие кредиты и в результате получается не 20%, а 40% (ставки) – ты фактически попадаешь в кабалу. Поэтому мы глубоко убеждены, что без комплексного изменения кредитно-денежной, бюджетной, налоговой политики разговоры о хорошем завтра беспочвенны», – заявил он.

«Мы настаиваем на необходимости фундаментального изменения налоговой системы, на необходимости глубокого анализа и, вероятно, национализации природных ресурсов… Нам рассказывают, что земля принадлежит государству, ну мы-то знаем, кому она принадлежит – «Газпром», «Роснефть» и акционеры сколько получают. Конечно же самый фундаментальный вопрос – это кредитно-денежная политика Центробанка. Она вредительская для государства. Фактически Центробанк превратился в рантье и работает на спекулянтов. Если вам надо бизнес с рентабельностью 10% развивать, взяв под 20% кредит, или вы купили флоатеры и получаете процентную ставку плюс один. У нас большинство системообразующих банков с госучастием самые большие держатели триллионных ценных бумаг – флоатов, это как раз самая гарантированная. Скажите, банк будет заинтересован во вложениях в промышленность, если ему выгодно бумажку положить на депозит и жить в шоколаде – 17% (дохода) и никаких рисков? Надо сделать банковскую систему ответственной за рост экономики России, и процентные ставки просто кричат о необходимости снижать… Иначе зачем нам банковская система, которая в принципе к большинству проблем добавляет свои?» – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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